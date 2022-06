PJ investiga morte de criança em "quadro evidente de maus-tratos"

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de uma menina de 3 anos que ocorreu na segunda-feira à tarde na cidade de Setúbal, num "quadro evidente de maus-tratos", confirmou esta terça-feira à agência Lusa fonte policial.

Segundo a fonte da PJ, a investigação pretende apurar se a morte da criança ocorreu num quadro de ofensas à integridade física agravadas pelo resultado morte ou se se tratou de um homicídio deliberado.





As suspeitas recaem sobre uma ama, que tomou conta da vítima, uma menina, entre os dias 15 e 20, a passada quarta-feira e esta segunda-feira.

Ao que oconseguiu apurar, quando a mãe se deslocou à residência da ama para ir buscar a criança, a menor apresentava ferimentos na boca e, também, no nariz.Quando questionada, a mulher justificou as lesões com o facto da menina ter caído de uma cadeira, isto no dia anterior. Na ocasião, disse, ter-lhe-á administrado cinco mililitros do anti-histamínico Atarax.Ao que aapurou, a mãe é fadista.Uma testemunha revelou àque viu chegar uma carrinha do INEM e a ambulância e que a mãe estaria preocupada por a menina não estar a respirar.Até esta segunda-feira à noite ainda não se tinha verificado nenhuma detenção, nem ninguém tinha sido interrogado.