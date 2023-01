PJ realiza buscas na Câmara Municipal de Penacova

"O Município tomou hoje [sexta-feira] conhecimento de um processo em que é visado. Nesse âmbito foram solicitados documentos relativos a um processo de contratação pública que foram prontamente disponibilizados.

O Município de Penacova mantém-se disponível para colaborar com as autoridades", disse o atual presidente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra.

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta sexta-feira buscas na Câmara Municipal de Penacova e solicitaram documentos relativos a um processo de contratação pública.Esta ação surge na sequência de um processo que tem a ver com "as acessibilidades o novo Centro Escolar de Figueira de Lorvão", obra que foi iniciadas pelo anterior executivo municipal e concluída pelo atual, de acordo com o Diário As Beiras.