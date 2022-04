A Polícia Judiciária do Porto deteve três homens, todos empresários e sem qualquer relação com o ramo automóvel, por suspeitas de recetação e falsificação, num caso ligado ao furto de viaturas de gama alta das marcas Porsche, BMW e Audi.





Os crimes eram protagonizados nas zonas Norte e Sul do País, com os carros a serem rapidamente encaminhados para local recatado e submetidos a alterações físicas e documentais, passando a circular com matrícula e documentos de outras viaturas idênticas.