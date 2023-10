O Governo já enviou para a Assembleia da República a criação de uma plataforma de combate à corrupção no desporto. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela Ministra da Justiça na cerimónia dos 78 anos da Polícia Judiciária, que vai operacionalizar o novo organismo.





Segundo Catarina Sarmento e Castro, a plataforma “irá surgir no contexto do novo regime jurídico de combate aos comportamentos antidesportivos”. “Funcionará na dependência do diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, e terá peritos da Procuradoria Geral da República”, entre outros. O objetivo será “não só dar formação, como também dar celeridade aos processos já abertos, e aos que vierem de combate à corrupção no desporto”. A ministra anunciou ainda um regime legislativo que irá criminalizar a posse, não registada, de lanchas de alta velocidade, “usadas com frequência no tráfico”.