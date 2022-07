Um tenente da Polícia Militar (PM) do Brasil - colocado numa unidade no estado do Pará, no Norte do país - foi detido na zona de Lisboa pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de integrar uma rede de tráfico internacional de cocaína. Aderaldo Freitas Neto foi detido na semana passada, dias depois da prisão de dois compatriotas, empresários, na ‘Operação Norte Tropical’ (que levou à apreensão de 3,2 milhões de doses de cocaína, que entraram em Portugal dissimuladas num contentor de açaí congelado.









