Polícia faz buscas no tribunal de Póvoa de Lanhoso

Estão a decorrer buscas no Tribunal de Póvoa de Lanhoso durante a manhã desta segunda-feira.Segundo informação apurada pelo, em causa estão os crimes de corrupção, burla qualificada e favorecimento pessoal.De acordo com as denúncias, um funcionário do tribunal recebia dinheiro, de empresários ligados à noite para resolver alguns processos judiciais.A Polícia Judiciária recebeu a denúncia e avançou nas buscas que aconteceram bas casas do funcionário judicial.

Ao que a CMTV apurou, os mandados que foram emitidos pelao Tribunal de Braga incluem apenas as buscas domiciliárias e não domiciliárias, o que significa que as buscas não incluem mandatos de detenção.



O funcionário vai continuar ao serviço.