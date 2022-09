Polícia fica três meses sem salário por mostrar presos na Internet

Um chefe da PSP de Vila Real foi punido com 90 dias de suspensão (sem salário), por ter divulgado numa rede social as fotografias de três detidos que fugiram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto.













Emanuel e Fernando Santos e o sobrinho, Hugo Saraiva, estiveram em fuga cerca de 24 horas, após serem detidos por roubos a idosos.Segundo despacho do Ministério da Administração Interna, o polícia “violou o dever de imparcialidade” ao fazê-lo.