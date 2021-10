A nova Polícia Municipal de Faro vai ter 26 agentes e deverá estar em funcionamento no prazo de um ano. A criação da nova força de segurança recebeu luz verde do Conselho de Ministros, um ano depois de ter sido aprovada em reunião de câmara e na Assembleia Municipal de Faro.





Segundo o CM apurou, os agentes terão, essencialmente, funções de fiscalização do cumprimento dos regulamentos municipais, nas áreas do urbanismo, construção, defesa e proteção da natureza e do ambiente, do património cultural e dos recursos cinegéticos. Terão ainda a missão de fazer vigilância de espaços públicos, como zonas circundantes de escolas ou de transportes urbanos, assim como fiscalização do trânsito rodoviário e pedonal.