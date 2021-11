Um polícia da PSP da Ponta do Sol, Madeira, salvou segunda-feira um homem do mar.A vítima já estava a 100 metros da costa. O polícia, praticantes de pesca submarina e que estava a terminar o turno, foi alertado para um turista em dificuldades após sido levado por uma onda ao tirar uma foto. Apesar do mar revolto, o polícia salvou-o com uma prancha.Um homem que tentou ajudar numa ‘gaivota’ foi arrastado 800 metros e retirado pelo salva-vidas.