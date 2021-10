Um homem de 26 anos que estava em dificuldades no mar foi resgatado pelo salva-vidas de Ferragudo, quinta-feira à tarde, na gruta dos Capitães, concelho de Lagoa.Horas antes, o salva-vidas resgatou também uma mulher na praia da Marinha. Estava inanimada e foi levada para o hospital, acompanhada pela equipa do INEM.No mesmo período, uma mulher de 39 anos foi vítima de indisposição súbita no passadiço da praia de Alvor. Foi para o hospital de Portimão.