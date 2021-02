Agentes da PSP de Rio Tinto evitaram, na madrugada desta quinta-feira, o furto de diversas caixas de roupa, num montante avaliado em cerca de 15 mil euros, de um armazém na rua de São José, em Rio Tinto, Gondomar.





Os dois assaltantes estavam a carregar o material para uma carrinha Ford Transit quando foram surpreendidos pelos polícias. A dupla ainda conseguiu escapar do local, deixando para trás a carrinha com toda a roupa que pretendia furtar. Regista-se ainda o prejuízo de danos provocados no portão do armazém.