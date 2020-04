Polícia vigia casa de Marcelo mais dois anos

A casa particular do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, situada em Cascais, vai ter direito a videovigilância, operada pela PSP, por um período de mais dois anos.



Foi esta quinta-feira publicado, em Diário da República, o despacho do secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, que decreta a medida. Por ordem do governante, compete ao comandante da PSP de Lisboa a tarefa de zelar pela segurança das imagens recolhidas.