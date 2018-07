Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias de elite apertam cerco a gangs motards

Medo de confrontos entre grupos leva a reforço musculado.

Por Miguel Curado e João Carlos Rodrigues | 08:29

O receio de confrontos entre grupos violentos de motociclistas – sobretudo os Hells Angels e os Los Bandidos – está a obrigar a PSP e a GNR a reforçar o dispositivo para a 37ª Concentração de Motos de Faro, que começa amanhã e deverá reunir cerca de 30 mil motards vindos de toda a Europa.



Segundo o CM apurou, a PSP vai mobilizar meios do Corpo de Intervenção, Grupo Operacional Cinotécnico e Equipas de Intervenção Rápida para os acessos ao recinto, onde serão feitas operações Stop.



O objetivo é impedir que pessoas armadas ou sob o efeito de álcool e drogas acedam ao espaço. Motociclistas com indumentárias ligadas a gangs de motards violentos serão alvo de particular atenção.



Para responder a qualquer situação mais grave estão mobilizadas Equipas de Prevenção e Reação Imediata, que operam em motos de alta cilindrada com recurso a armamento pesado.



As zonas de diversão noturna de Faro, Olhão e Portimão também serão especialmente vigiadas.



Já a GNR de Faro, responsável pela área onde se realiza o evento, pediu reforços ao Comando Geral, que hoje anuncia o dispositivo a mobilizar.