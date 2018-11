Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pontão em risco de ruir cortado ao trânsito na Marinha Grande

Pontão, que faz a travessia do rio Negro no vale do Lis, encontra-se em mau estado de conservação.

Por I.J. | 13:37

O pontão da Galeota, que faz a travessia do rio Negro no vale do Lis, foi encerrado ao trânsito pela Câmara Municipal da Marinha Grande, devido ao mau estado de conservação.



"Já se via a água do rio pelas rachas no pontão", disse ao CM Liliana Domingues, uma das moradoras na Galeota, que agora, para chegar a casa, tem de seguir um caminho mais longo e com o piso em mau estado. O lugar situa-se no limite da freguesia de Vieira de Leiria.



O pontão foi construído nos anos 40 e integra a estrutura de rega do vale do Lis, sob a tutela da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural.