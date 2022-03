Um roubo ocorrido no parque de estacionamento do Seminário, em Santarém, foi travado por populares que conseguiram reter o ladrão no local até à chegada da PSP, na noite da última segunda-feira.A vítima, uma advogada, foi surpreendida e ameaçada quando entrava no carro, tendo o ladrão exigido que lhe entregasse a mala e outros bens. O sujeito fez uma tentativa para roubar o veículo, mas foi apanhado por populares.