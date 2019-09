Porto de Tavira ganha cinco novos cais

A Docapesca abriu o concurso público para a construção de cinco novos cais flutuantes no porto de pesca de Tavira, entre a antiga lota e a ponte dos Descobrimentos.Está previsto um investimento de 604 mil euros."A obra é muito bem-vinda, mas já vem com alguns anos de atraso, pois o cais é antigo", diz ao CM Leonardo Diogo, da associação de pescadores local.A empreitada, que contempla a construção de pontões flutuantes de betão, beneficiará não só os pescadores como também permitirá o embarque e desembarque de passageiros das carreiras fluviais e das embarcações marítimo-turísticas.Anteriormente, a Docapesca efetuou trabalhos de dragagem de manutenção no rio Gilão, de forma a permitir uma profundidade segura para a acostagem.