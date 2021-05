O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve esta terça-feira, à sua chegada ao Aeroporto de Lisboa, Pedro Miguel Alcântara Duarte, de 50 anos, procurado por vários casos de burla e que no início de abril fdoi encontrado a deambular no centro de São Paulo, no Brasil, alegadamente sofrendo de amnésia. O homem tinha dois mandados de detenção e condução.

"A detenção ocorreu na sequê...