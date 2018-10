Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português detido com nove toneladas de tabaco ilegal

Uma inspeção de rotina em Itália acabou por revelar o esquema ilegal.

Por S.A.V. | 09:23

Um português foi detido, em Angri, na região da Campania, Itália, por transportar nove toneladas de cigarros de contrabando.



O camionista foi mandado parar na entrada de uma autoestrada entre Nápoles e Salerno. Era apenas uma inspeção de rotina, mas que acabou por revelar o esquema ilegal.



De acordo com a Guardia di Finanza (a guarda fiscal italiana), as suspeitas surgiram ao ser analisada a documentação da carga, que era suposto ser papel.



Foram retiradas três paletes e atrás destas encontravam-se as nove toneladas de cigarros, ocupando o comprimento quase total da galera do camião de matrícula portuguesa.



O tabaco, de várias marcas, deverá ser destruído, anunciaram as autoridades italianas. O português está detido.