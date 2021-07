Portugueses suspeitos de violar jovens em Espanha esperam até dois meses para regresso

Os dois jovens portugueses em prisão preventiva pela suspeita de violação de duas mulheres, em Gijón, Espanha, podem ter de esperar dois meses para regressar a Portugal.O recurso para pedir a alteração da medida de coação para prestação de fiança foi entregue esta sexta-feira, no tribunal. A resposta, por causa das férias judiciais, pode chegar só no final de agosto.Em caso de indeferimento, o resultado do pedido de transferência para uma cadeia portuguesa deverá ser conhecido no final de outubro.Os outros dois jovens envolvidos já regressaram a Braga, de onde o grupo é natural. Estão de quarentena preventiva e as famílias têm de esperar uma semana para poderem visitá-los.