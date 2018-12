Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pousadas e escolas vão alojar estudantes

Edifícios do Estado serão transformados em residências universitárias para alunos.

Por Bernardo Esteves | 08:38

O Estado já identificou perto de duas dezenas de edifícios públicos devolutos que poderão ser transformados em residências universitárias, no âmbito do Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior (PNAES).



A lista, avançada esta quinta-feira pelo ‘i’, inclui antigas pousadas da juventude, uma escola, um quartel e também o edifício do Ministério da Educação, na Av. 5 de outubro, em Lisboa - este último foi anunciado em novembro pelo primeiro-ministro.



O levantamento não está contudo concluído. "A lista não é definitiva, as instituições de ensino superior estão ainda em fase de identificação de outros edifícios, alguns dos quais são propriedade de autarquias", disse ao CM Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos.



Em Coimbra, por exemplo, os edifícios da antiga Escola Agrária vão ser transformados em residências para alunos do Politécnico.



O financiamento estatal é feito através da Fundiestamo e as instituições comprometem-se a devolver o valor investido após 30 anos. Muitos alunos não conseguem pagar as rendas elevadas e o Governo quer acelerar o processo. "O Estado devia ter antecipado isto. Agora vai demorar 3 a 4 anos para haver resultados", disse João Rodrigues, da Federação Académica de Lisboa.



A Universidade de Lisboa já tinha avançado com um plano e em março inaugura uma residência no Polo da Ajuda com 200 camas. O reitor Cruz Serra disse ao CM que aguarda pela publicação do decreto-lei para decidir se adere ao PNAES.



O reitor frisa, contudo, que quer "analisar a possibilidade de exploração da residência a construir no edifício da 5 de Outubro pelos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa".