João Paulo Saraiva, presidente da Aprosoc - Associação de Proteção Civil, foi detido pela PSP de Oeiras, por posse de um bastão extensível e de uma faca do mato, anunciou na terça-feira a polícia.O homem, de 55 anos, foi filmado a ameaçar outra pessoa, no Bairro dos Barronhos, com o bastão e o vídeo chegou ao conhecimento da PSP, confrontada com o mesmo, pelo, no dia 1 de janeiro.