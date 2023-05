Presidente da República felicita os 112 anos da GNR

todas as Mulheres e todos os Homens da GNR, militares e civis, que, com disciplina, zelo, determinação e coragem, honram o compromisso que assumiram com o País, que preservam a idoneidade da instituição, que atuam diariamente, e de forma empenhada, focados na resposta eficiente a todos os nossos concidadãos".





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou esta quarta-feira os 112 anos da Guarda Nacional Republicana (GNR).Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa diz que a GNR é uma "instituição basilar no garante de direitos e liberdades, de segurança dos cidadãos e de preservação da ordem pública na Democracia Portuguesa" e que "preserva a cooperação com os diversos atores do setor da Segurança Nacional".Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta que felicita "