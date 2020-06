Presos com 95 kg de enchidos roubados

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Águeda deteve, em Albergaria-a-Velha, três homens, de 39, 44 e 52 anos, suspeitos de vários furtos a empresas. O trio foi intercetado quando tentava vender dois tablets e dois telemóveis furtados. Na posse dos ladrões, as autoridades encontraram 95 quilos de enchidos, no valor de 6 mil euros - que tinham sido furtados numa empresa de bens alimentares, no dia 13, em Oliveira de Frades.









Para além dos tablets, dos telemóveis e dos enchidos foram também apreendidos 6890 euros em notas, que os suspeitos tinham na sua posse.