Prisão preventiva para dois detidos pela GNR por tráfico de droga e furto em Samora Correia

Dois homens, de 47 e 50 anos, foram detidos por tráfico de estupefacientes e furtos, em Samora Correia, no concelho de Benavente, no âmbito de uma investigação por tráfico de droga e roubo, que decorria há cerca de dois anos.



Foram cumpridos dois mandados de detenção e seis mandados de busca domiciliária, no de Porto Alto e Samora Correia. Também foram apreendidas 4.000 doses de liamba, 519 doses de heroína, 376 doses de cocaína, 37.755 euros em numerário e diversas bicicletas e material furtado.

Os arguidos presentes ao Tribunal Judicial de Santarém ficaram em prisão preventiva.