Prisão preventiva para jovem de 23 anos que agredia e ameaçava anterior e atual companheiras

Um jovem de 24 anos foi detido pela GNR de Faro no passado dia 16 de outubro por ameaçar de morte e agredir a anterior e a atual companheiras na cidade de Albufeira.



No seguimento de uma investigação por dois crimes de violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito agredia e ameaçava as mulheres, ambas com 23 anos.

Em comunicado, a GNR refere que "nos últimos meses houve um escalar de violência" e o suspeito não cumpria a medida de coação de afastamento que estava em vigor.

Presente ao Tribunal de Faro, o jovem ficou em prisão preventiva.