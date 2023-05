Prisão preventiva para mulher por suspeitas de tráfico de droga em Beja

O Tribunal Judicial de Beja decretou esta quinta-feira a prisão preventiva de uma mulher, de 38 anos, detida pela GNR, suspeita de tráfico de droga naquele concelho alentejano, revelou fonte daquela força de segurança.

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou à agência Lusa que a mulher foi presente esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Beja, que lhe decretou a medida de coação mais gravosa.

A mulher foi encaminhada para o Estabelecimento Prisional de Odemira, no distrito de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo, adiantou a fonte da Guarda.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR indicou esta quinta-feira que a mulher, de 38 anos, foi detida, na quarta-feira, por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Beja, por suspeitas de tráfico de droga no concelho de Beja.

"No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há mais de cinco meses, os militares da Guarda apuraram que a mulher circulava num transporte ferroviário, entre as estações de Cuba e Beja", adiantou a GNR.

De acordo com o comunicado, "no decorrer das diligências, os militares do Núcleo de Investigação Criminal, na estação ferroviária do concelho de Beja", procederam à abordagem da mulher, constatando que "possuía produto estupefaciente".

No seguimento da ação, foi realizada uma busca domiciliária, culminando na apreensão de 153 doses de cocaína, 100 euros em numerário, 84 doses de haxixe, 81 doses de heroína, cinco facas, um telemóvel, uma balança de precisão e diversos artigos e documentos relacionados com o tráfico de produtos estupefacientes.

A operação contou com o reforço do NIC de Aljustrel, do Posto Territorial de Beja e o apoio da PSP de Beja.