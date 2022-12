Prisão preventiva para três alegados traficantes de droga detidos no Alentejo e Palmela

Três dos quatro suspeitos de tráfico de droga detidos pela GNR nos concelhos de Aljustrel e Castro Verde (Beja) e Palmela (Setúbal), vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, disse esta quarta-feira fonte daquela força de segurança.

Os quatro suspeitos, três homens e uma mulher, foram presentes na terça-feira e esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Ourique, tendo o juiz decretado a prisão preventiva a dois homens e à mulher, adiantou à agência Lusa a fonte da GNR.

Dos três suspeitos que ficam em prisão preventiva, dois homens foram encaminhados para o Estabelecimento Prisional de Beja e a mulher para o Estabelecimento Prisional de Odemira, segundo a fonte da Guarda.

Ao outro suspeito foi aplicada a medida de apresentações periódicas na força de segurança da área de residência.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) explicou esta quarta-feira, em comunicado, que os quatro suspeitos, entre os 22 e os 47 anos, foram detidos, na segunda-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Aljustrel do Comando Territorial de Beja.

As detenções foram realizadas no âmbito de uma investigação relacionada com o tráfico de estupefacientes.

"Os militares da Guarda levaram a cabo diligências de inquérito que culminaram com o cumprimento de 12 mandados de busca" domiciliárias, em viaturas e em estabelecimentos, nos concelhos de Aljustrel, Castro Verde e Palmela.

Além dos quatro suspeitos que foram detidos pela GNR, a operação culminou com a apreensão de 254 doses de haxixe, 22 pastilhas de 'ecstasy', 20 doses de cocaína, três garrafas de óxido nitroso, 15 saquetas de 'snus' (nicotina) e 198 comprimidos utilizados como produto de corte.

Da apreensão constam ainda sete telemóveis, cinco balanças de precisão, um petardo, uma tesoura, seis facas, 17 anéis em ouro e dois em prata, 3.675 euros em numerário, 40 libras em numerário, seis viaturas, uma moto de água e diversos artigos relacionados com o acondicionamento, preparação e embalamento de estupefacientes.

Segundo a GNR, foi ainda identificado um quinto suspeito, um homem, por posse de droga, pelo que foi elaborado um auto de contraordenação pela posse dos produtos.

O homem foi notificado para comparecer na Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência.

A operação contou com o reforço dos Comandos Territoriais de Setúbal, Évora e Faro e da Unidade de Intervenção (UI).