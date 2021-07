Prisão preventiva para três dos cinco suspeitos da guerra de gangs em Braga

O juiz de instrução criminal do tribunal de Guimarães aplicou a prisão preventiva a três dos cinco homens detidos ontem pela Polícia judiciária de Braga, suspeitos de pertencerem ao denominado Gang das Enguardas, que nos últimos dez meses protagonizou vários tiroteios na cidade, criando um clima de terror nos bairros.Outros dois detidos foram libertados apenas com termo de identidade e residência.A investigação da PJ de Braga durava há vários meses e já tinha levado a três detenções, no passado mês de abril. Os três homens detidos na altura, membros do chamado Gang do Fujacal, também estão presos à espera do julgamento.Os dois grupos rivais defrontaram-se por quatro vezes, aos tiros, em diversos locais da cidade. Os tiroteios fizeram quatro feridos.A PJ refere que os dois grupos lutam pela liderança do território.