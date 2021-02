PSP abre inquérito por uso da força em detenção no Barreiro

O vídeo de 27 segundos e partilhado nas redes sociais mostra o homem, de máscara, a gesticular para um agente da PSP, numa troca de palavras tensa. O polícia empurra-o contra um corrimão, colocando-lhe a mão direita no pescoço. A partir daí, instala-se a confusão. Outros três polícias, que até então apenas assistiam à situação, agarram o homem, até que o conseguem atirar ao chão. Pelo menos outros dois polícias mantêm algumas pessoas à distância.









O caso ocorreu na tarde de segunda-feira e levou esta terça-feira a PSP a instaurar um inquérito disciplinar, “por subsistirem dúvidas quanto à conformidade dos procedimentos do uso da força executados” após o visionamento das imagens.

Segundo a força policial, a esquadra do Barreiro recebeu, pelas 17h40, uma denúncia de que um grupo se encontrava na rua Capitão Aviador Francisco Fernandes Carvalho, “em ajuntamento e a consumir bebidas alcoólicas na via pública”, em infração às medidas do estado de emergência. “Um dos cidadãos abordados, que se encontrava a consumir bebidas alcoólicas, adotou uma postura de confrontação e oposição contra a ação policial, nomeadamente injuriando um dos polícias”, refere a PSP, esclarecendo que havia suspeitas de o homem ter droga em sua posse, mas que este recusou ser revistado. “Os polícias procederam à restrição do suspeito e a uma revista coerciva”, apreendendo haxixe e uma faca de tipo ‘borboleta’, pelo que este acabou detido.