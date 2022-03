A PSP deteve um homem de 46 anos, em flagrante, quando assaltava uma loja de artigos chineses, na madrugada de sábado, na Rua de Serpa Pinto, na cidade do Porto. Estava escondido dentro de um caixote.O alerta foi dado pelas 03h00. O ladrão tinha partido a porta de vidro com um paralelo. Já com a PSP no local, tentou fugir pelas traseiras, sem sucesso, e escondeu-se no piso inferior, no interior de um caixote.