PSP chamada à sede da TVI por ajuntamento

A PSP foi este domingo alertada para a possibilidade de estar a ocorrer um ajuntamento de pessoas perto da sede da TVI, em Queluz de Baixo, sem respeito pelas normas de saúde pública em vigor, apurou ojunto de fonte oficial da polícia.Contactada, Helena Forjaz, diretora de comunicação do canal, garantiu que a PSP se deslocou ao local depois de ser "avisada sobre uma manifestação de feirantes" e nada teve a ver com o programa ‘Somos Portugal’.sabe que as pessoas envolvidas foram desmobilizadas tranquilamente.