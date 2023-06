PSP de Lisboa detém 47 pessoas nas últimas 24 horas

A PSP de Lisboa deteve 47 pessoas nas últimas 24 horas, entre as 00H00 e as 23h59 desta sexta. Das 47, 11 foram detidas por mandados de detenção, cinco por condução de veículo sob o efeito do álcool, nove por condução sem habilitação legal, 11 por tráfico de estupefacientes, quatro por crimes contra a propriedade, cinco por outros crimes, uma por resistência e coação sobre funcionário e uma por detenção ou tráfico de armas proibidas

Foram apreendidas três armas de fogo e duas armas brancas, 210,660 doses de canábis, 135,300 doses de cocaína e 97,500 doses de heroína.

Neste período também ocorreram 48 acidentes de trânsito dos quais resultaram 20 feridos ligeiros.