PSP deteve 31 pessoas em Lisboa na sexta-feira

Operações tinham como objetivo a "prevenção e dissuasão da criminalidade".

Por Lusa | 10:40

A PSP anunciou este sábado a detenção de 31 pessoas, a maioria por condução com excesso de álcool, em várias ações de fiscalização em Lisboa que decorreram entre as 00h00 e as 23h59 de sexta-feira.



Durante as operações, que tinham como objetivo a "prevenção e dissuasão da criminalidade", foi ainda apreendido haxixe em quantidade suficiente para 53 doses individuais, uma espingarda e um bastão, adianta em comunicado o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.



Segundo a PSP, 15 pessoas foram detidas por condução sob efeito de álcool, quatro por conduzirem sem habilitação legal, três por tráfico de estupefaciente, dois por roubo, outros dois por "resistência e coação sobre funcionário" e um por imigração ilegal.