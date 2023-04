PSP em alerta para ataques em escolas após promessas de "massacres" nas redes sociais

A PSP está "muito atenta" a esta quinta-feira e polícias estiveram, nos últimos dias, em escolas da Grande Lisboa a pedir a atenção, de professores e pais, para que reportem comportamentos suspeitos, apurou ojunto de fonte oficial da PSP.Em causa um alerta após promessas de "massacres" - em perfis não identificados de redes sociais, nas últimas semanas - marcados para esta quinta-feira, 24.º aniversário do ataque na escola de Columbine, nos EUA, em que dois atiradores mataram 13 alunos e professores.sabe ainda que a PSP terá esta quinta-feira várias equipas no terreno, prontas para intervir em caso de "atacante ativo" - como ocorreu pela primeira vez em Portugal há três semanas, no duplo homicídio no Centro Ismaili de Lisboa, em que dois agentes travaram o homicida um minuto após o alerta.As autoridades não querem valorizar "tremendamente" o que surgiu - "até porque poderá ser uma atitude disparatada de um adolescente", disse uma fonte -, mas consideraram que o mais correto é não passar ao lado e "atuar preventivamente e sem alarmismos".Além da investigação iniciada após as ameaças terem surgido - partiram de um perfil com o nome "vidabandida93" - para identificar os autores, nos últimos dias elementos da PSP reforçaram os contactos com as escolas.Além de conselhos genéricos de segurança - como não deixar entrar elementos estranhos ao estabelecimento -, solicitaram que "todos estejam atentos" e "comuniquem de imediato via 112" se encontrarem um indício de risco - "a ocorrer, nessa altura atuaremos para despistar e reagir", disse fonte oficial da PSP.Poderá ser uma réplica do que está a acontecer no Brasil, onde após ataques nas últimas semanas, foram marcados na Internet massacres para esta quinta-feira. Foram feitas buscas e eliminadas contas nas redes sociais.