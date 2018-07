Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP suspeito de pertencer a gang que assaltou cantor pimba

GNR de Braga deteve agente de Ponte de Lima suspeito de dezenas de furtos milionários.

Por Fátima Vilaça e Aureliana Gomes | 01:30

Carlos Alfaia nunca levantou suspeitas junto dos colegas da esquadra da PSP de Ponte de Lima. Levava uma vida sem luxos e costumava conduzir um carro com mais de uma dezena de anos. Este domingo, foi detido pela GNR de Braga, no âmbito de uma megaoperação. É um dos nove suspeitos de dezenas de furtos milionários.



Uma das vítimas deste gang a que pertence o agente foi o conhecido cantor 'pimba' Delfim Júnior, dos Ympério Show. A casa do artista, em Arcos de Valdevez, foi assaltada no dia de Páscoa e os ladrões levaram 230 mil euros, em dinheiro, que estavam escondidos em sacos de ração para cães.



O agente de 35 anos - que é também baixista de um grupo de música popular - é um dos nove detidos da operação realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Braga, durante todo o dia de ontem, nos distritos de Braga e Viana do Castelo. A operação envolveu mais de 200 militares, que fizeram 19 buscas domiciliárias e que conseguiram recuperar dinheiro e objetos de luxo. A investigação ainda não tinha terminado ao fecho desta edição.



A GNR suspeita que este grupo organizado tenha levado a cabo dezenas de furtos em moradias de luxo - que terão rendido mais de um milhão de euros.



Em Viana do Castelo, foram feitas buscas na casa do agente da PSP, em Ponte de Lima. Já no distrito de Braga, ao que o CM apurou, foram realizadas nos concelhos de Braga, Vila Verde, Guimarães e Vila Nova de Famalicão.



Polícia detido já tocou na banda Ympério Show

Carlos Alfaya, como é conhecido no mundo artístico, toca guitarra baixo desde criança. Atualmente, está ligado a uma banda de Ponte de Lima, mas já pertenceu aos Ympério Show, de Delfim Júnior. A sua ligação ao conhecido grupo de Arcos de Valdevez terá facilitado o acesso à casa e ao armazém onde o artista guardava o dinheiro.



PORMENORES

Preso após espetáculo

Carlos Alfaia foi detido este domingo de manhã em casa. No sábado à noite, tinha tocado numa festa em Seara, Ponte de Lima.



Carros apreendidos

A GNR apreendeu, nesta operação, dezenas de carros, de gama alta, numa oficina de Famalicão.



GNR em silêncio

O Comando de Braga da GNR remeteu para hoje mais informações sobre esta investigação.