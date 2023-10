PSP patrulha em carrinha sem janela

Os agentes da Equipa de Intervenção Rápida (EIR) da PSP de Sintra andam a patrulhar numa carrinha com uma janela com o vidro partido e tapada com um plástico.Apesar disso, esta viatura é a única dada como operacional das cinco de que a unidade dispõe. Quatro estão avariadas. Osabe que os agentes usam todos a mesma a carrinha. Paulo Santos, presidente da ASPP/PSP, confirmou aoa situação.sobre o assunto.