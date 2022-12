O agente da PSP da Cruz de Pau, Seixal, que a 17 de setembro baleou na perna um homem que tentava ajudar um irmão e uma sobrinha que foram perseguidos pelo polícia agressor, já mudou de local de trabalho. O polícia, apurou o CM, trabalha agora na zona de Vila Nova de Gaia, de onde é originário e para onde já tinha pedido transferência.





Esse pedido de mudança ocorreu antes dos factos em que o polícia se viu envolvido. Por isso, apurou o, a hierarquia apressou a saída do agente da PSP da Cruz de Pau, dando prioridade à segurança deste e da família. No entanto, prosseguem os inquéritos disciplinar e criminal em relação à conduta do agente.