Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP reabre processo a oficial que espancou adepto

Subcomissário julgado por agredir um adepto vai responder agora por bater num militar.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

O subcomissário da PSP de Guimarães que está a ser julgado por espancar um adepto à frente dos filhos e do pai, em maio de 2015, começa a ser julgado, na quinta-feira, por uma nova agressão, desta vez a um recruta do Exército.



O caso aconteceu a 29 de março de 2015, dois meses antes da agressão filmada pela CMTV, e Filipe Silva volta a responder pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada, falsificação de documento e denegação de justiça e prevaricação.



A PSP instaurou um processo disciplinar ao oficial e, a 31 de maio de 2017, foi arquivado por considerar que a vítima "tentou constranger" a Polícia e que "não ficou provado que o arguido tenha desferido qualquer impacto com o bastão". Ouvindo as mesmas testemunhas, o Ministério Público teve um entendimento contrário e acusou Filipe Silva. A PSP viu-se ‘obrigada’ a reabrir o processo disciplinar e aguarda a decisão.



A vítima estava com dois amigos em Guimarães, a urinar na rua, quando foi interpelada pelo subcomissário, que ordenou que se pusesse de joelhos com as mãos atrás das costas.



Filipe Silva deu-lhe "um pontapé nas costas" e "várias pancadas com o bastão nas costas, braços e pernas, e colocou-lhe a bota em cima da cabeça", usando força "ilegítima e excessiva", refere a acusação, que considera ter havido "abuso dos meios coercivos de que dispunha".



Foi "obrigado a permanecer algemado quase três horas, sem receber tratamento médico apesar das várias lesões visíveis".