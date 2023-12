A PSP está a realizar, esta terça-feira, uma operação especial de prevenção especial com vista ao cumprimento de vários mandados de busca e apreensão na zona de Lisboa.Em comunicado, a autoridade explica que as diligências têm por objetivo "prevenir e reprimir fenómenos criminais, em especial os violentos e graves, nas zonas urbanas com forte probabilidade dos seus residentes terem na sua posse armas de fogo ou armas brancas".

Na operação estão empenhados vários elementos da PSP, com colaboração da ACT e do INEM.