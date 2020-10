PSP segue a Pipoca Mais Doce no Instagram e faz piadas sobre sapatos Louboutins

O facto d'A Pipoca Mais Doce ter arrumado o seu closet esta semana motivou um comentário da Polícia de Segurança Pública. "Boa tarde AGM, estamos a analisar se devemos considerar "maus tratos" o facto de deixar os Louboutin "de castigo" virados para a parede."AGM é Ana Garcia Martins, nome d'A Pipoca Mais Doce, blogger e agora comentadora no reality show da TVI Big Brother. O post vinha com uma foto do closet arrumado e a frase "Ordem na barraca". Um dos 674 mil seguidores d'A Pipoca Mais Doce é a PSP, que viu o post, gostou e comentou. E a blogger respondeu "Prendam-me".