PSP trava venda de armas na net

Um detido e 28 arguidos com armamento e munições em vários distritos do país.

Por Tânia Monteiro e Sara G. Carrilho | 01:30

A PSP, através de uma operação do Departamento de Armas e Explosivos em vários distritos, desmantelou uma organização criminosa que visava a venda de armas de fogo e brancas através da internet. A investigação resultou num detido e 28 arguidos, sujeitos a termo de identidade e residência.



O comando distrital de Bragança e Viana do Castelo deu cumprimento a 75 mandatos de busca domiciliária e não domiciliária, nos distritos de Lisboa, Setúbal , Viana do Castelo e Bragança. Na operação foi possível apreender uma pistola transformada, catorze munições de calibre .25, dezassete bastões extensíveis, 33 munições de arma de fogo de calibre 12 GA e 18 munições de arma de fogo de calibre.32. No decorrer das buscas, a PSP também encontrou 10.20 gramas de droga.



A operação é resultado de uma investigação do Departamento de Armas e Explosivos da Direção Nacional da PSP para travar a proliferação do negócio de armas na internet. Até agora, já foram feitas 127 buscas neste âmbito em quase todos os distritos do território nacional.