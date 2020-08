"Quando são estes coitadinhos, toda a gente chora": André Ventura reage a ameaças a deputados e ativistas

Quando o André Ventura e o CHEGA são ameaçados (que acontece a toda a hora) ninguém fica alarmado. Quando são estes coitadinhos, toda a gente chora e grita. Miserável país! https://t.co/1BUMYHGJmD — André Ventura (@AndreCVentura) August 12, 2020

Uma manifestação em frente à sede do SOS Racismo no passado sábado gerou também polémica, uma vez que um grupo várias pessoas com máscaras no rosto e munidas de 'tochas' recriaram um cenário semelhante ao do grupo Ku Klux Klan - EUA - em frente à sede do organismo, em Lisboa.

O líder demissionário do Chega, André Ventura, desvalorizou esta quinta-feira as ameaças dirigidas a deputados e ativistas da SOS Racismo por neonazis."Quando o André Ventura e o CHEGA são ameaçados (que acontece a toda a hora) ninguém fica alarmado. Quando são estes coitadinhos, toda a gente chora e grita. Miserável país!", escreveu o líder demissionário na rede social Twitter.A Polícia Judiciária está a investigar ameaças feitas por um grupo neonazi a 10 pessoas , entre as quais, três deputadas, Beatriz Gomes e Mariana Mortágua do BE e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, o dirigente do SOS Racismo, Mamadou Ba e o ativista Jonathan Costa, da Frente Unitária Antifascista, conhecidos pelo seu ativismo político antirracista e antifascista.A associação SOS Racismo recebeu um email esta terça-feira que dá um prazo de 48 horas para que estas 10 pessoas rescindam dos seus cargos políticos e abandonem "território português". No mesmo email, ao qual oteve acesso, o grupo ameaça que, se não for cumprida a indicação, serão tomadas medidas contra os dirigentes e respectivos familiares "de forma a garantir a segurança do povo português".