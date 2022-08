Quatro detidos em discoteca de Leiria por posse de arma proibida e condução sob efeito do álcool

O Comando Distrital de Leiria da PSP, através da Divisão Policial de Leiria, realizou esta madrugada uma Operação Especial de Prevenção Criminal (OEPC) num estabelecimento de diversão noturna e nas suas imediações da qual resultou quatro detidos.

Segundo uma nota de imprensa, a operação policial desenrolou-se entre as 00h30 e as 05h00, num estabelecimento de diversão noturna no concelho de Leiria, "com vista à deteção de grupos de risco que habitualmente frequentam aquele estabelecimento, com o objetivo de prevenir a criminalidade e aumentar o sentimento de segurança".

No decurso da ação foram detidos quatro homens, com idades entre os 35 e os 63 anos, pelos crimes de posse de arma proibida e condução de veículo automóvel sob o efeito do álcool.

Foi ainda apreendido produto estupefaciente a um homem, no âmbito do regime contraordenacional, tendo outro, estrangeiro, sido notificado para abandonar o território nacional por se encontrar em situação irregular.

A PSP revela que foram também elaborados vários autos de contraordenação por infrações rodoviárias nas imediações do estabelecimento.

Estiveram empenhados nesta operação um total de 50 operacionais e 15 viaturas, com recurso às valências de intervenção rápida, fiscalização, investigação criminal e trânsito.

A OEPC contou com o reforço da Unidade Especial de Polícia, nas vertentes corpo de intervenção e grupo operacional cinotécnico, lê-se ainda no comunicado.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras também participaram nesta operação, desenvolvendo diversas ações de fiscalização nas respetivas áreas de competência.

O Comando da PSP sublinha que mantém "especial atenção a este e qualquer outro fenómeno que afete a segurança dos concidadãos" e apela "a toda a população para a necessidade de comunicação e participação às autoridades de quaisquer atitudes e comportamentos que considerem suspeitos, pois será um forte contributo para o combate ao crime de modo mais eficaz e, assim, incriminar os seus responsáveis".