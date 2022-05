Quatro detidos por suspeitas de ofensas à integridade física e ameaças com armas de fogo

A PSP deteve, no domingo, quatro suspeitos de crimes de ofensas à integridade física e ameaças com armas de fogo ocorridos na cidade de Matosinhos, no distrito do Porto, anunciou esta segunda-feira aquela força policial.

Segundo um comunicado da PSP, a operação foi levada a cabo pela Divisão de Investigação Criminal e "contemplou a realização de seis buscas domiciliárias junto de aglomerados habitacionais" nas cidades do Porto, Matosinhos, Braga e São João da Madeira (Aveiro).

As buscas resultaram na detenção de quatro homens, com idades entre os 21 e os 33 anos, e na apreensão de duas armas de fogo, 47 munições de diversos calibres, dois carregadores, um coldre, um gorro "passa-montanhas" e diverso material contrafeito.

Os detidos vão ser hoje presentes junto das Autoridades Judiciárias onde serão aplicadas as medidas de coação adequadas.