Quatro feridos em colisão entre dois carros em Oliveira de Azeméis

Quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de quarta-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Oliveira de Azeméis. O alerta foi dado, cerca das 15h30, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para um acidente rodoviário, na EN 224, junto à Quinta do Covo.Três dos feridos foram transportados para o hospital da Feira. Não houve necessidade de transportar a quarta vítima para uma unidade hospitalar.Os bombeiros de Oliveira de Azeméis mobilizaram quatro viaturas e 11 operacionais. GNR de Oliveira de Azeméis foi acionada e investiga as causas do acidente. A via ficou parcialmente condicionada durante cerca de uma hora, no sentido Vale de Cambra/Oliveira de Azeméis.