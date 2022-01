Quatro feridos graves em violenta colisão entre dois carros em Santiago do Cacém

Uma violenta colisão entre dois carros, ocorrida às 13h45 deste domingo, provocou quatro feridos graves, no concelho de Santiago do Cacém. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 261, entre Alvalade e São Domingos, que está totalmente cortada ao trânsito.

Está a caminho do local um helicóptero do INEM, para transporte de uma das vítimas.

O socorro está a ser prestado por 27 operacionais, apoiados por 11 viaturas, dos bombeiros de Alvalade, de Santiago do Cacém e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (INEM) do Hospital do Litoral Alentejano.

A GNR está no local a controlar o trânsito e investiga as circunstâncias e causas do acidente.