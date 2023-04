Homem terá morto três vizinhos com caçadeira em Setúbal por desentendimento com pombos

olumbófilos - que cria pombos-correio -

Quatro homens, entre os 30 e 60 anos, morreram baleados, este domingo, no Bairro Azul, junto à Avenida D. Manuel I, em Setúbal. O agressor utilizou uma caçadeira para matar três homens e, ao que oconseguiu apurar, ter-se-á suicidado à chegada das autoridades.Fonte da Direção Nacional da PSP confirmou aoos quatro óbitos. A arma do crime foi encontrada junto aos corpos e apreendida pela PSP.Ao que tudo indica, será um desentendimento entre moradores. Não há indicação de 'gangs' criminosos. Os quatro homens seriam ce terá sido um desentendimento por causa dos pombos que o agressor matou as três vítimas.O alerta foi dado por volta das 8h00 e no local esteve uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa de Setúbal, a PSP e uma viatura médica.A Polícia Judiciária e a Unidade Especial de Polícia foram acionadas para o local. Foi criado um perímetro de segurança.Sobre o agressor, sabe oque se trata de um homem com cerca de 60 anos, que estaria desempregado há vários anos depois de ter perdido o emprego como segurança numa escola. O homem vivia numa barraca por trás do Bairro Azul, em Setúbal.Em atualização