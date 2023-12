O Ministério Público do Seixal acusou quatro arguidos que incitaram a um motim contra a PSP durante demolições camarárias no Bairro da Jamaica pelo crime de resistência e coação a funcionário.O caso ocorreu a 9 de setembro de 2021, quando os arguidos (três dos quais estão também acusados do crime de injúria agravado) reuniram um grupo de 30 pessoas para travarem as demolições. Só o Corpo de Intervenção conseguiu desmobilizar a multidão.