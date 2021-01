Uma árvore de grande porte caiu esta segunda-feira e levou ao corte parcial da EN108 na zona da Foz do Sousa, em Gondomar. O alerta foi dado às 19h25, tendo esta situação causado condicionamentos no trânsito.



Não se registaram feridos, nem danos materiais na sequência desta ocorrência. No local estão 11 operacionais, que estão a ser apoiados por um total de seis viaturas.

