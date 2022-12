Uma árvore de grande porte caiu, na manhã desta quarta-feira, no acesso à praia de Faro, e obrigou ao corte do trânsito.O alerta para a ocorrência foi dado às 9h20, tendo a queda da árvore condicionado a circulação naquela estrada durante uma hora.No local, estiveram 12 operacionais da GNR e dos bombeiros, acompanhados por quatro veículos que procederam à limpeza da via e colocaram a árvore na berma da estrada.